Die Preisträger erhielten ihre Auszeichnungen im Rahmen einer Online-Zeremonie. Insgesamt hatten sich 100 Projekte für den Hugo-Junkers-Preis des Landes Sachsen-Anhalt beworben. Der Preis wird vom Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt jährlich in den Kategorien "Innovativste Vorhaben der Grundlagenforschung", "Innovativste Projekte der angewandten Forschung" und "Innovativste Produkte, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle" verliehen. In diesem Jahr kam die Kategorie mit dem Themenschwerpunkt "Applied Interactive Technologies" als Sonderpreis hinzu.

Im Forschungsprojekt "Biomimetischer Synthesekautschuk - BISYKA", das mit dem ersten Platz ausgezeichnet wurde, arbeitete das Fraunhofer IMWS mit weiteren Fraunhofer-Instituten zusammen. Im Projekt gelang es, die Ursachen für die einzigartigen mechanischen Eigenschaften von Naturkautschuk zu erforschen, diese auf Synthesekautschuk zu übertragen und aus dem neu entwickelten "biomimetischen Synthesekautschuk" in Kooperation mit dem Fraunhofer-Pilotanlagenzentrum für Polymersynthese und -verarbeitung PAZ in Schkopau und dem Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Ökologie IME in Münster Reifen mit verringertem Abrieb und hohem Wertschöpfungspotenzial herzustellen.

Dehnkristallisation ...

