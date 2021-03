Die Börse befindet sich derzeit irgendwie in unruhiger See, ohne dabei aber großartig ins Trudeln zu kommen. Nicht einmal das Platzen eines Hedgefonds, der Aktien im Umfang bis zu 30 Mrd. Dollar zwangsliquidieren musste, sorgt für Unruhe. Man verlässt sich inzwischen ganz offensichtlich zu 100% auf die Notenbanken, die als Feuerwehr 24 Stunden am Tag bereit stehen, jeden Brandherd unverzüglich zu löschen. Doch die Abverkäufe bei einigen chinesischen Titeln sorgen jetzt für attraktive Schnäppchen-Chancen. So gibt es jetzt unseren China-Favoriten Baidu mit einem attraktiven Rabatt. Darüber hinaus: Mit Bilibili hat ein weiterer China-Pick ein Zweitlisting in Hongkong vollzogen und BYD hat frische Zahlen präsentiert. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.