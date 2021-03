Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag zwar weiterhin in der Gewinnzone tendiert, allerdings fielen die Aufschläge geringer aus als noch am Vormittag. Nachdem am Vorabend der Dow Jones an der Wall Street einen neuen Höchststand erreicht hatte, dürften die nun vorbörslich etwas tiefer tendierenden US-Futures auf die Stimmung drücken.Der heimische Leitindex ATX tendierte gegen 14.15 Uhr um 0,50 ...

