WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung sieht mit Blick auf den Bericht der Weltgesundheitsorganisation zum Ursprung des Coronavirus eine Reihe ungeklärter Fragen. "Ich denke, wir müssen die Methodologie von diesem Bericht besser verstehen", sagte der ranghohe Corona-Berater des Weißen Hauses, Andy Slavitt, am Dienstag dem Sender CNN. "Wurde den Ermittlern, die den Bericht geschrieben haben, vollständiger Zugang zu allem gewährt? Wurden sie in irgendeiner Weise von der Regierung Chinas beeinflusst, als sie diesen Bericht schrieben? Bis wir die Antworten auf diese Fragen kennen, denke ich, ist es das beste, wenn wir den Bericht mit einer gesunden Skepsis, nicht zwangsläufig mit Zynismus, betrachten."

Der Bericht sollte an diesem Dienstag Vertretern der 194 WHO-Mitgliedsländer in Genf vorgestellt und anschließend online veröffentlicht werden. Die Wissenschaftler, die im Auftrag der WHO in China nach dem Ursprung des Virus suchten, bekräftigen darin die mehrfach geäußerte These, dass der Ursprung der weltweiten Pandemie aller Wahrscheinlichkeit nach im Tierreich liegt.

Die Untersuchung fand in politisch aufgeheiztem Klima statt. China wollte verhindern, als Verursacher der Pandemie an den Pranger gestellt zu werden. Kritiker argwöhnen, dass China den 17 internationalen Experten nicht jeden gewünschten Zugang gewährte und bei der Erstellung des Berichts Druck ausübte. Teilnehmer haben das aber zurückgewiesen./lkl/DP/fba