Zukauf abgeschlossen: Die Pacifico Renewables Yield AG hat die Übernahme eines Windparks in der Nähe von Reudelsterz in Rheinland-Pfalz in trockene Tücher gebracht. Die fünf Windenergieanlagen des Parks kommen gemeinsam auf 15,6 Megawatt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...