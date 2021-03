Die Aktie der Deutschen Post kann am heutigen Dienstag von einer positiven Analysteneinschätzung profitieren. Das Papier legt am Nachmittag 1,4 Prozent zu auf 46,41 Euro und damit auf ein neues Allzeithoch. In den vergangenen Monaten konnte sich die Aktie extrem stark entwickeln und zählte damit zu den sogenannten Corona-Gewinnern. Im 52-Wochen-Vergleich ist die Aktie der Deutschen Post hinter Daimler, Infineon, Volkswagen und Covestro mit einem Plus von 103 Prozent der fünftbeste Wert im DAX.Das ...

