Cartier Resources hat mit der neuesten Schätzung die Ressource auf der Chimo Mine auf über 2 Mio. Unzen Gold gesteigert. Gründer und CEO Philippe Cloutier kündigte nun an, dass man die erste Wirtschaftlichkeitsrechnung für das Vorkommen vorlegen will.

Cartier Resources: Neue Ressourcenschätzung trotz minimalen Investments

Cartier Resources (0,32 CAD | 0,20 Euro; CA1467721082) hat in der vergangenen Woche die bereits dritte Resourcenschätzung für das Chimo Mine-Projekt vorgelegt. Demnach kommt das Vorkommen in der historischen Mine inzwischen auf mehr als 2 Mio. Unzen Gold über alle Kategorien. Davon befinden sich 684.000 Unzen in der höheren Kategorie "indicated und 1,358 Mio. Unzen in der Kategorie "inferred" (ausführlich hier). Die zweite gute Nachricht ist, dass Cartier sehr effizient mit dem Geld der Investoren umgeht. Für diese 2 Mio. Unzen Gold musste man lediglich 7 kanadische Dollar (CAD) je Unze in den Boden stecken.

Die Chimo-Mine dürfte nun ins Blickfeld von Übernehmern geraten, denn sie bringt neben der Ressource weitere Vorteile mit sich. So ist die alte Untergrund-Infrastruktur zum Teil nutzbar und kann mit geringen Investitionen wieder voll in Betrieb gehen. Der tiefste Schaft ...

