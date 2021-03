DGAP-Ad-hoc: NanoRepro AG / Schlagwort(e): Prognose

NanoRepro AG: Konkretisierung Prognose 2021



30.03.2021

NanoRepro AG: Konkretisierung Prognose 2021 - Umsatz zwischen 250 und 400 Mio. Euro, EBITDA zwischen 60 und 100 Mio. Euro erwartet - Weiterer Pandemieverlauf wird Prognose deutlich beeinflussen Marburg, den 30. März 2021. Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109; Symbol: NN6) konkretisiert ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Die Gesellschaft rechnet auf Basis der bereits vorliegenden Bestellungen nun mit einem Gesamtumsatzvolumen zwischen 250 und 400 Mio. Euro sowie einem EBITDA zwischen 60 und 100 Mio. Euro. Den überwiegenden Anteil an der erwarteten signifikanten Steigerung von Umsatz und EBITDA werden SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltests sowohl für den B-t-B als auch für den B-t-C Markt haben. Deshalb wird der weitere Pandemieverlauf auch das tatsächliche Ergebnis innerhalb dieser Bandbreite stark beeinflussen. Die NanoRepro AG hatte am 9. März 2021 eine Partnerschaft mit der Viromed GmbH für den "NanoRepro SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Viromed) Vorderer Nasenabstrich" mit einem Bestellvolumen von insgesamt 200 Mio. Euro für das Jahr 2021 bekanntgegeben und angekündigt, dass sie auf Basis des aktuellen Auftragsvolumens mit einer Vervielfachung des Umsatzes und Ertrages für das Geschäftsjahr 2021 rechnet. Im Geschäftsjahr 2020 hat die NanoRepro AG nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz in Höhe von 16,9 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 4 und 4,5 Mio. Euro erzielt. 30.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

