Nach der langen Durststrecke hat die Aktie der Deutschen Telekom ihren Anlegern zuletzt viel Freude gemacht. Allmählich wird die gute operative Entwicklung beim DAX-Konzern auch im Aktienkurs eingepreist. Denn gerade in den USA läuft es weiter glänzend. Künftig arbeitet die Tochter T-Mobile US verstärkt mit Google zusammen.T-Mobile bietet ihren Kunden im Rahmen der Kooperation nun Youtube TV an. Das Angebot soll den eigenen TV-Dienst "TVision" ersetzen, den T-Mobile aufgibt. Kunden "wollen keine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...