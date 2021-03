Sowohl Roche als auch Novartis können am heutigen Dienstag mit positiven News aufwarten. Beide Pharmakonzerne haben eine Zulassung erlangt. Der Pharmakonzern Roche hat in der EU grünes Licht für sein Mittel Evrysdi zur Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA) erhalten. Künftig darf das Mittel bei Patienten ab einem Alter von zwei Monaten eingesetzt werden, teilte der Konzern am Dienstag mit.SMA ist eine erblich bedingte Erkrankung, die zu Muskelschwäche und fortschreitendem Bewegungsverlust ...

Den vollständigen Artikel lesen ...