Das hat die Finanzwelt erschüttert, dass ein großer US-Hedgefonds unter Problemen leidet, die zu Verlusten von diversen Großbanken führen können und dies in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar. Da empfiehlt sich lieber als solide längerfristige Anlage eine Investition in Gold zu wählen. Wenn auch beim Investieren in Goldminenaktien eine gewisse Volatilität gegeben ist, so gewinnt man doch einen Hebel von etwa drei zu eins auf den Goldpreis. Und das Beste: Gold hat sich, da sind sich alle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...