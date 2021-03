Die Papiere von Apple stehen heute unter Druck wie der gesamte Technologiesektor. Positiv ist indes eine Terminankündigung, die der Konzern aus Cupertino heute machte. Daraus lassen sich auch Rückschlüsse ziehen, wann neue Produkte des Kultunternehmens zu erwarten sind. Mittelfristig könnte das den Kurs wieder antreiben.Apple kündigte am Dienstag an, dass seine jährliche Entwicklerkonferenz am 7. Juni stattfinden wird. Wie im letzten Jahr wird sie aufgrund der anhaltenden Covid-19-Pandemie nur online ...

