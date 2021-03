DJ PTA-News: Emakina Group SA: Emakina Group SA Jahresergebnis 2020: anhaltendes Wachstum, höhere Margen - Ergebnis EUR 99.004.614, plus 2,5%; EBITDA EUR 7.783.355, plus 32,3%

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Brüssel (pta033/30.03.2021/17:45) - Insider- und vorgeschriebene Informationen - Zusammenfassung der offiziellen französischen Erklärung http://www.emakina.group

Euronext Brussels: ALEMK https://live.euronext.com/en/product/equities/BE0003843605-ALXB

Emakina Group (Euronext Brüssel: ALEMK) - eine führende internationale Agenturgruppe, die in 17 Ländern auf drei Kontinenten tätig ist, gibt ihre Jahresergebnisse 2020 bekannt. Das konsolidierte Konzernergebnis belief sich auf 99.004.614 EUR, ein Anstieg von 2,5 % (ident bei konstanter Struktur). Die Einnahmen der Emakina Group außerhalb Belgiens machen nun 70% der konsolidierten Einnahmen aus.

Konsolidierter Umsatz: EUR 99.004.614 (+2,5%) (2019: EUR 96.618.148)

EBITDA: EUR 7.783.355 (+32,3%) (2019: EUR 5.881.414)

Result before taxes: EUR 1.482.837 (2019: EUR 235.278)

Der aktuelle Gewinn vor Steuer stieg um 76,6 % auf 2.217.959 EUR.

Der Nettogewinn in Höhe von 662.237 EUR ist auf den Anstieg des laufenden Ergebnisses, ein einmaliges Ereignis und ein Reorganisationsprogramm sowie eine Erhöhung der Steuerlast aufgrund der positiven Entwicklung der operativen Profitabilität zurückzuführen.

Die finanzielle Gesundheit des Konzerns ist dank des Anstiegs des EBITDA, eines positiven Nettogewinns, einer erhöhten Eigenkapitalbasis, eines unter Kontrolle befindlichen Betriebskapitalbedarfs, eines Rückgangs der Finanzverschuldung und der Verfügbarkeit angemessener Kreditlinien stark.

Die Internationalisierung der Aktivitäten der Emakina Group geht weiter. Nach der Eröffnung eines Büros in Katar, Saudi-Arabien und Indien im Jahr 2020, begann Emakina Anfang 2021 mit den Vorbereitungen zur Eröffnung neuer Büros in London und in München.

Emakina Group schritt schneller voran bei der Entwicklung der E-Commerce-Services und der Synergien mehrerer Niederlassungen und Regionen, was den Bedarf an leistungsstarken internen Tools und einem soliden "One Team"-Kollaborationsmodell und Teamgeist mit sich brachte. Die zahlreichen technologischen Partnerschaften der Gruppe ermöglichen ein breites Portfolio an Lösungen für ihre Kunden.

Einige große Neukunden: Ahold Delhaize, Armor-Lux, Aurep, Beaulieu, Bestseller, Bugaboo, Cape Union Mart, Constellium, Crate & Barrel and Maison du Monde for Majid Al Futtaim, DGZ, Faces, Full Life, Givaudan, Goody Kitchen, Graff, Harman, Hartlauer, Hudson, Joolz, Mise au Green, Picture, Prénatal, Rotra, Solis, Swedish Pension Office, Tata Steel, Tory Burch, Under Armour GCC, Visit Qatar, Walibi, and Yves Saint Laurent.

Trotz des aktuellen, von der anhaltenden Pandemie geprägten Umfelds, rechnet das Management der Emakina Group für das Jahr 2021 mit einem Umsatzanstieg im einstelligen Bereich.

http://www.emakina.group

Frédéric Desonnay CFO Emakina Group fds@emakina.com +32-2400-4000

(Ende)

Aussender: Emakina Group SA Adresse: Rue Middelbourg 64, 1170 Brüssel Land: Belgien Ansprechpartner: Luc Malcorps Tel.: +32 2 7887973 E-Mail: lma@emakina.com Website: www.emakina.com

ISIN(s): BE0003843605 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Alternext, Euronext Brussels

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1617119100874 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2021 11:45 ET (15:45 GMT)