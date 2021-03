Spotify will Locker Room weiterentwickeln. Im Gegensatz zu Konkurrenten wie Clubhouse sollen die Talks direkt auf Spotify veröffentlicht und langfristig verfügbar gemacht werden. Spotify hat Betty Labs übernommen, um neue Formate für Live Audio zu entwickeln. Betty Labs ist der Entwickler des Clubhouse-Konkurrenten Locker Room, einer App für Live Audio Diskussionen über Sport. "Diese Übernahme baut auf unserer Arbeit an den Audio-Formaten der Zukunft auf und wird Spotifys Einstieg in den Live-Audio-Bereich beschleunigen", teilt Spotify mit. Locker Room für mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...