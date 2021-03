DJ PTA-News: S IMMO AG: S IMMO AG verschiebt Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta034/30.03.2021/18:25) - Vorstand und Aufsichtsrat der börsennotierten S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters: SIAG.VI; ISIN: AT0000652250) haben beschlossen, die 32. ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft zu verschieben. Die Hauptversammlung soll zeitnah nach dem Ende der Annahmefrist des von der IMMOFINANZ AG angekündigten Übernahmeangebots stattfinden, damit die Aktionäre in Kenntnis des Ausgangs des Übernahmeangebots eine fundierte Entscheidung über den von der IMMOFINANZ AG in Aussicht gestellten Antrag zur Änderung der Satzung in § 13 (3) ("Höchststimmrecht") treffen können.

Die IMMOFINANZ AG hat in einer Mitteilung von 25.03.2021 angekündigt, dass das Angebot und die Angebotsunterlagen nach Freigabe (Nichtuntersagung) durch die Übernahmekommission voraussichtlich am oder um den 15.04.2021 veröffentlicht werden.

(Ende)

Aussender: S IMMO AG Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Elisabeth Wagerer Tel.: +43 1 22795-1120 E-Mail: elisabeth.wagerer@simmoag.at Website: www.simmoag.at

ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1617121500108 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2021 12:25 ET (16:25 GMT)