Die von Sorgen über Probleme beim Hedgefonds Archegos betroffenen US-Bankwerte setzen heute zu einer kräftigen Erholung an. Im Dow Jones setzten sich die Aktien von Goldman Sachs und JPMorgan mit Anstiegen um 2,1 respektive 1,1 Prozent an die Spitze. Am stärksten legt aber eine weitere AKTIONÄR-Empfehlung zu.Am breiten Markt folgten dem die Titel der Bank of America, Morgan Stanley und Citigroup zwischen 1,7 und 2,7 Prozent nach oben. Experten zufolge halfen dabei auch die wieder anziehenden US-Anleiherenditen, ...

