Der Markt zeigt sich aktuell recht eindeutig und präferiert das bullische Szenario. Wohin die Reise jetzt geht erfahren Sie hier! Im gestrigen Handel können sich die Bitcoin Bullen über das letzte Zwischenhoch absetzen und befinden sich nun am Allzeithoch, welches wir in Welle iii in Orange ausgebaut hatten. Wir werten dies als positives Signal und haben die Chancen der Alternative auf 42% reduziert. Bis jetzt machen die Bullen seit dem Anlaufen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...