Der Dax erreicht heute erstmals die Marke von 15.000 Punkten - und das während des Lockdowns und angesichts des, vorsichtig formuliert, schlechten Managements der Coronakrise in Deutschland und in Europa insgesamt. Aber Der Dax erreicht heute erstmals die Marke von 15.000 Punkten - und das während des Lockdowns und angesichts des, vorsichtig formuliert, schlechten Managements der Coronakrise in Deutschland und in Europa insgesamt. Aber eines sollte man verstehen: der Dax repräsentiert eben nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...