Das Mainzer Biotechnologieunternehmen Biontech (US09075V1026) veröffentlichte an diesem Dienstag seine Geschäftszahlen und präsentierte einen kräftigen Gewinn. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte man insgesamt einen Gewinn von 15,2 Millionen Euro verbuchen, dies entspricht 0,06 Euro pro Aktie. 2019 beendete man das Jahr noch mit einem Verlust von 179 Millionen Euro (Verlust von 0,85 Euro pro Aktie). Analysten trauten dem Unternehmen hinter dem ersten in Deutschland zugelassenen Impfstoff gerade mal einen Verlust von 1,59 Euro pro Aktie zu. Damit übertrafen die Mainzer alle Erwartungen. Der Kurs der Aktie liegt am heutigen Handelstag bereits über 6,3 % im Plus, bei einem Kurs von 86,21 Euro.

