Der schottische Schauspieler Ewan McGregor hatte die Rückkehr in seiner ikonischen "Star Wars"-Rolle als Obi-Wan Kenobi schon vor einer Weile verkündet. Nun gab der Unterhaltungsriese Disney auch die Co-Stars für die geplante Serie "Obi-Wan Kenobi" beim Streamingdienst Disney+ bekannt. Die "unglaubliche Besetzung" wurde am Montag in einem Tweet vorgestellt.Neben Hayden Christensen als Darth Vader spielen unter anderem Moses Ingram ("Das Damengambit"), Joel Edgerton ("Zero Dark Thirty"), Rupert Friend ...

