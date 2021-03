Anlässlich seines Mega-Launchevents hat Xiaomi am Dienstag bestätigt, ein Tochterunternehmen gründen zu wollen, das sich als Hersteller von Elektro-Autos betätigen soll. Gerüchte hatte es schon länger gegeben. Noch am 22. Februar 2021 hatte Xiaomi dementiert, an einem eigenen Elektroauto zu arbeiten. Dabei war das Dementi allerdings butterweich formuliert. Xiaomi habe "kein formelles Projekt initiiert, wenn es um eine Untersuchung des Geschäfts zur Herstellung von Elektrofahrzeugen geht", hieß es in einer Erklärung. Xiaomi bestätigte allerdings, dass der Konzern Interesse an der Branche habe und die ...

