Accor (AC): Europas größte Hotelkette im Corona-Wechselbad >>> BREAKOUT SETUP <<<

Umsatz 2020 fast 60% Minus ggü. Vj. - Erholung bei Accor (SA) in Sicht? Long Setup bei ratgeberGELD.at.

Symbol: AC ISIN: FR0000120404

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Im Wechsel zwischen Lockdowns und Lockerungen erlebte die Aktie einen volatilen Halbjahresverlauf und legte dabei ein Plus von über 41 Prozent hin. Nach dem Rücksetzer vom letzten Pivot-Hoch sehen wir in den letzten Tagen eine Seitwärtsbewegung, auf die in Kürze ein Breakout folgen könnte.

Chart vom 30.03.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 32.60 EUR











Meine Expertenmeinung zu AC

Meinung: Die Hotelbranche hat durch Corona deutliche Blessuren abbekommen. Dennoch gibt es die Hoffnung, das Tal der Tränen mit Impfungen und Tests bald durchschritten zu haben.

Mögliches Setup: Das Setup sieht durchaus ambivalent aus. Falls das Tagestief vom Dienstag gebrochen wird, könnte es auch nach unten gehen. Da die europäischen Börsen trotz der schwierigen Wirtschaftslage aber bei guter Laune sind, stehen die Chancen gut, dass die Bullen die Oberhand behalten. Die weiteren Infos zu diesem Long Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können [Link]

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/accor-ac-europas-groesste-hotelkette-im-corona-wechselbad/

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AC.

Veröffentlichungsdatum: 30.03.2021

Bitte nehmen Sie nachstehenden Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis.

Analyse erstellt im Auftrag von