Advanced Sterilization Products (ASP), ein globaler Marktführer im Bereich Infektionsprävention und ein operatives Unternehmen im Mehrheitsbesitz der Fortive Corporation (NYSE: FTV), hat Aisha Barry zur neuen Präsidentin von ASP ernannt.

"Aisha Barrys umfassende Erfahrungen im Gesundheitswesen sowie mit Innovationen bei Software und Konsumgütern wird zur Stärkung der Fachkompetenz von ASP im digitalen Bereich, zur Entwicklung strategischer Bündnisse und zur Ausdehnung unserer internationalen Vertriebspräsenz beitragen", sagte Barbara Hulit, Senior VP des Unternehmenssegments Advanced Healthcare Solutions bei Fortive. "Aisha Barry verfügt über nachweisliche Erfolge beim Aufbau von höchst leistungsfähigen Organisationen für nachhaltiges Wachstum. Sie wird unseren derzeitigen Wachstumskurs fortsetzen und den Auftrag des Unternehmens zum Schutz der Patienten in deren wichtigsten Momenten voranbringen."

Aisha Barry stößt von Philips zu ASP, wo sie zuletzt in der Rolle als Vorstand und Geschäftsführerin im Bereich der Patientenüberwachung tätig war. Vorher betreute Barry die Abteilung für Patient Management Software bei Medtronic als Vorstand und Geschäftsführerin. Weitere Berufserfahrungen umfassen Führungsrollen bei John Deere sowie mehr als 12 Jahre in Marketing- und Produktentwicklungsrollen bei Procter Gamble.

Aisha Barry hat einen MBA von der Tuck School of Business in Dartmouth und einen Abschluss in Chemietechnik von der Ohio State University.

Über Advanced Sterilization Products (ASP)

Advanced Sterilization Products (ASP) verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen zur Infektionsprävention, die das Niveau der Gesundheitsfürsorge und die Sicherheit der Patienten erheblich erhöhen. Dank unserer wegweisenden Technologie, unserem weltweiten Vertrieb und unserer etablierten Führungsposition vereinfachen wir den täglichen Erwerb und Einsatz von Produkten und Dienstleistungen zur Infektionsprävention für Tausende von medizinischen Einrichtungen auf der ganzen Welt. So können sich unsere Kunden auf das konzentrieren, was sie am besten können Infektionen verhindern und Leben retten. Weitere Informationen finden Sie unter www.asp.com

