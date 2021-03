Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Auf der Huawei Industrial Digital Transformation Conference 2021 kündigte Huawei ein Upgrade auf die Version 3.0 für drei seiner intelligenten Cloud-Netzwerklösungen - CloudCampus, CloudFabric und CloudWAN - an. Vorrangiges Ziel der Upgrades ist es, Campusnetzwerke, Rechenzentrumsnetzwerke und WANs zukunftssicher zu machen. Das globale Technologieunternehmen stellte außerdem szenariospezifische Lösungen vor. "Im Bereich IP-Netzwerke setzt Huawei weiterhin auf die Entwicklung intelligenter Cloud-Netzwerklösungen in Zusammenarbeit mit Partnern weltweit, um die digitale Transformation von Industrien zu beschleunigen", sagte Kevin Hu, Präsident der Produktlinie Datenkommunikation von Huawei. "Wir sind davon überzeugt, dass unsere neu aktualisierten CloudCampus-, CloudFabric- und CloudWAN-Lösungen die digitale Transformation der Industrien vorantreiben werden."Im Rahmen seiner Global Industry Vision (GIV) 2025 prognostiziert Huawei bis zum Jahr 2025 100 Milliarden Verbindungen in weltweiten Netzwerken. Das Unternehmen erwartet, dass 85 Prozent der Unternehmensanwendungen Cloud-basiert sein werden und bis dahin auf der ganzen Welt die Konnektivität für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke gesichert sei.Das Netzwerk ist integraler Bestandteil der digitalen Transformation von Unternehmen. Zukunftssichere Unternehmensnetzwerke müssen optimale Cloud-Zugriffserfahrungen bieten, Services agil bereitstellen und aufrechterhalten, proaktiv Serviceänderungen erkennen und Netzwerkrisiken laufend vorhersagen können.- CloudCampus 3.0Die CloudCampus 3.0-Lösung von Huawei ist die ideale Wahl für Unternehmen, die ihre Campus-Netzwerke im Zeitalter der Cloud zukunftssicher machen wollen. Diese Lösung zeichnet sich durch ein "100 Mbit/s überall", ein globales Netzwerk mit Hochgeschwindigkeits-SD-WAN-Verbindung, SDN-gesteuerte Cloud-Verwaltung und intelligente Betriebs- und Wartungsfunktionalitäten (O&M) für Benutzer und Anwendungen aus. Darüber hinaus enthält es eine Reihe völlig neuer Produkte, darunter die AirEngine Wi-Fi 6 APs, CloudEngine S Multi-GE-Switches, Wi-Fi 6 CPEs und die NetEngine AR8000 von Huawei. Diese neuen Produkte ermöglichen es Unternehmen, weitere Innovationen einzuführen, den Wert von Daten auszunutzen, die O&M-Effizienz zu verbessern und die Stabilität und Zuverlässigkeit von Diensten im Cloud-Zeitalter sicherzustellen.- CloudFabric 3.0Die CloudFabric 3.0 Hyper-Converged Data Center Network Solution von Huawei ist die erste ihrer Art, die Netzwerkfunktionen für autonomes Fahren der Stufe 3 erreicht. Sie bietet eine vollständige Lebenszyklus-Automatisierung, die die Markteinführungszeit (TTM) um 90 Prozentz reduzieren kann, und liefert außerdem netzwerkweite intelligente O&M, so dass 90 Prozent der Fehler proaktiv vorhergesagt werden können. Basierend auf einer All-Ethernet-Architektur ist diese Lösung ideal geeignet, um verlustfreie Rechen- und Speichernetzwerke aufzubauen, die die volle Rechenleistung ausschöpfen und Unternehmen dabei helfen, intelligenter zu werden.- CloudWAN 3.0Die CloudWAN 3.0-Lösung von Huawei ermöglicht es Unternehmen weltweit, zukunftssichere intelligente WANs zu entwickeln und damit ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Im Zuge der Migration von Unternehmen in die Cloud und der Umstellung auf IP-basierte Produktionsnetzwerke integriert CloudWAN 3.0 mit seinen "fünf Einsern" neue Funktionen, die das Leben vereinfachen: 1-Hop-Cloud-Zugriff, 1-Fiber-Mehrzweck-Transport,1-Click-Schnellplanung, 1-Network-Wide-Verbindung und integrierte Sicherheit aus 1 Hand. Diese Funktionen beschleunigen die Bereitstellung von Diensten auf wenige Minuten, schaffen einen konvergenten Übermittlungsweg für alle Dienste über ein einziges Netzwerk, erleichtern die intelligente Optimierung des Datenverkehrs und den Lastausgleich und ermöglichen intelligentes O&M und End-to-End-Sicherheit.Die intelligenten Cloud-Netzwerk-Angebote von Huawei haben in Bereichen wie Behörden, Finanzen, Transport und Energie breite Akzeptanz und Zustimmung gefunden. Auf der Huawei Industrial Digital Transformation Conference 2021 präsentierte Huawei außerdem eine umfangreiche Palette an szenariospezifischen Netzwerklösungen, darunter die Smart Customs Network Solution, Smart Campus Network Solution für Hochschulen, intelligente integrierte IP-Netzwerklösung für Flughäfen, eine intelligente Netzwerklösung für die Finanzindustrie, intelligente IP-Netzwerklösung für Energieübertragung und -umwandlung und die CloudCampus Network Solution für die Öl und Gasbranche.Mit der Smart Customs Network Lösung bietet Huawei bietet intelligente Anwendungen und autonomes Fahren. Mit dieser Lösung können Kunden ihre digitale Transformation beschleunigen und eine neue Grundlage für intelligentes Zollwesen schaffen. Dadurch wird der grenzüberschreitende Handel sicherer und bequemer.Im Hochschulbereich ermöglicht die Smart Campus Network Solution von Huawei ein qualitativ hochwertiges Lehrangebot durch den Aufbau einer hochmodernen digitalen Infrastruktur und die Integration von End-to-End-Netzwerksicherheit.Im Bereich der Stromversorgung stützt sich die intelligente IP-Netzwerklösung von Huawei für die Stromübertragung und -umwandlung auf modernste Technologien - wie FlexE-basiertes Slicing, Ultrabreitband-All-Ethernet und intelligente Verwaltung und Steuerung - und bietet so ein dynamisches Netzwerkerlebnis. Diese Lösung ermöglicht es Elektrizitätsunternehmen weltweit, die digitale Transformation ihrer Stromnetze effektiv voranzutreiben und gleichzeitig den Übergang in die Ära des "Energie-Internets" zu beschleunigen.Bis heute hat Huawei seine intelligenten Cloud-Netzwerk-Angebote an über 12.000 Kunden in mehr als 140 Ländern und Regionen geliefert. 