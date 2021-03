Die Mackinac Financial Corporation (ISIN: US5545711096, NASDAQ: MFNC), Muttergesellschaft der mBank, zahlt eine konstante Quartalsdividende von 0,14 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre. Die Ausschüttung für das erste Quartal erfolgt am 23. April 2021 (Record date: 13. April 2021). Auf Jahressicht schüttet der Konzern aus Traverse City, Michigan, 0,56 US-Dollar an seine Investoren aus. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...