Vereinfachung von KMU- und Verbraucherzahlungen für Geschäftsbanken, Überweiser und Fintech-Unternehmen

Visa (NYSE: V) hat heute die Erweiterung von Visa Direct, einer Plattform für Push-Zahlungen in Echtzeit1, mit der Einführung von Visa Direct Payouts bekannt gegeben. Die neue Lösung erlaubt es Visa-Kunden und -Partnern weltweit, über einen einzigen Verbindungspunkt Push-Zahlungen an berechtigte Karten für inländische Auszahlungen und berechtigte Karten und/oder Konten für grenzüberschreitende Zahlungen auszuführen.

Visa Expands Global Money Movement Capabilities Beyond the Card with Visa Direct Payouts (Graphic: Business Wire)