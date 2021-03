EQS Group-Ad-hoc: Arbonia AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Division HLK stärkt Vertriebsposition in Spanien und Portugal



31.03.2021 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Arbon, 31. März 2021 - Im Rahmen ihrer HLK-Wachstumsstrategie übernimmt die Arbonia den spanischen Marktführer im Vertrieb von Designradiatoren und Badheizkörper, die CICSA Industriales del Calor S.L. (Cicsa). Dieser Schritt sichert sowohl das mittelfristig geplante Umsatzwachstum mit Komponenten in Spanien und Portugal als auch die Erweiterung des Produktangebots im stark wachsenden HLK-Systemgeschäft. Im September 2018 hat die Arbonia zur Ausweitung ihres HLK-Direktgeschäfts in den beiden südeuropäischen Märkten Spanien und Portugal bereits den bestehenden Vertriebspartner für Heizungs-, Lüftungs- und Klimageräte, die TECNA S.L. (Tecna), erworben. Die Akquisition von Cicsa wird ab sofort die Vertriebsposition der Division in den Märkten Spanien und Portugal noch weiter stärken.



Denn auch in diesen beiden Märkten verfolgt die Division konsequent ihre Wachstumsstrategie des innovativen Anbieters von Systemen wie Wärmepumpe, Fussbodenheizung und Lüftungs-, Klima- und Filtertechnik sowie von Komponenten zur Wärmeübertragung für alle Gebäudearten und Anwendungsbereiche, sowohl für den Neubau- als auch für Renovationsmarkt.



Cicsa ist der spanische Marktführer im Vertrieb von Designradiatoren sowie Badheizkörpern, der seine Produkte sowohl über den lokalen Grosshandel als auch über Key Accounts im Vertriebskanal Do-It-Yourself (DIY), einem speziell in Südeuropa für das Komponentengeschäft wichtigen Marktsegment, in welchem die Division HLK bisher nicht präsent ist, anbietet.



Die Arbonia übernimmt alle Aktivitäten von Cicsa inklusive sämtlicher Mitarbeitenden, um sicherzustellen, dass langjährige Kundenbeziehungen mit bestehenden Ansprechpartnern und laufende Projekte mit vereinbarten Produkten reibungslos weitergeführt werden können.



Cicsa erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz im hohen einstelligen Millionenbereich mit einer attraktiven EBITDA-Marge. Basierend auf dem zugrundeliegenden Unternehmenswert entspricht der vereinbarte Kaufpreis einem EV/Umsatz-Multiplikator von rund 1x. Die Vertragsunterzeichnung (Signing) sowie der Vollzug (Closing) erfolgten am 30. März 2021. Kontakt

Fabienne Zürcher

Head Corporate Communications & Investor Relations

T +41 71 447 45 54

fabienne.zuercher@arbonia.com

