DGAP-News: WESTGRUND Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Jahresergebnis

WESTGRUND Aktiengesellschaft: Gute Ergebnisse im Geschäftsjahr 2020



31.03.2021 / 07:00

WESTGRUND Aktiengesellschaft

Gute Ergebnisse im Geschäftsjahr 2020 - Umsatz leicht, Ergebnis kräftig gesteigert - FFO I um 3,9 Prozent verbessert - Unternehmenswert (EPRA NRV) um 11,4 Prozent erhöht - Finanzierungsstruktur weiter gestärkt Berlin, 31. März 2021: Die WESTGRUND Aktiengesellschaft hat das Geschäftsjahr 2020 mit guten Ergebnissen abgeschlossen. "Zwar verringerte sich die Zahl der Mieteinheiten im Rahmen anhaltender Portfolio-Optimierung auch 2020 wieder", so Maximilian Rienecker, Vorstand der WESTGRUND AG, "aber Umsatzerlöse, FFO I und auch der Unternehmenswert nahmen weiter zu. Damit hat die WESTGRUND erneut sehr positiv zum Jahresabschluss der Muttergesellschaft beigetragen." Umsatz leicht, Ergebnis kräftig gesteigert

Bei leicht höherem Leerstand, aber verbesserten Durchschnittsmieten nahmen die Umsatzerlöse 2020 um 1,2 Prozent auf 103,5 Millionen Euro zu. Da zudem die Bewertungsgewinne mit 113,0 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr deutlich stiegen, nahmen Gesamtleistung und Ergebnisse kräftig zu. Das Konzernergebnis erreichte 112,0 Millionen Euro, 40,1 Prozent mehr als im Vorjahr.



FFO I um 2,6 Prozent verbessert

Die WESTGRUND AG hat 2020 Funds from Operations I in Höhe von 30,8 Millionen Euro erzielt. Das waren 3,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Entsprechend nahm auch der FFO I/Aktie zu - von 0,37 Euro auf 0,39 Euro. Dieser Wert gilt sowohl auf verwässerter als auch auf unverwässerter Basis. Unternehmenswert (EPRA NAV) um 11,4 Prozent erhöht

Der als EPRA NRV ermittelte Unternehmenswert hat 2020 um 11,4 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zugenommen. Hier schlägt sich vor allem der gestiegene Marktwert der Immobilien nieder. Je Aktie belief sich der EPRA NRV 2020 auf 13,97 Euro (Vorjahr: 11,59 Euro je Aktie). Auch dieser Wert gilt sowohl auf verwässerter als auch auf unverwässerter Basis. Finanzierungsstruktur weiter gestärkt

Die ohnehin solide Finanzierungsstruktur konnte 2020 weiter gestärkt werden. Der Loan-to-Value (LTV) verringerte sich um weitere 6,3 Prozentpunkte auf 24,8 Prozent und die Eigenkapitalquote nahm um 5,2 Prozentpunkte auf 64,5 Prozent zu. Der vollständige Jahresabschluss steht auf der Internetseite der WESTGRUND AG zur Verfügung. Da die WESTGRUND AG seit Juni 2015 mehrheitlich zur ADLER Real Estate AG gehört, gehen die hier veröffentlichten Zahlen auch in vollem Umfang in den ADLER Konzernabschluss ein.

Kennzahlen 2020 2019 Veränderung.

in % Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung Umsatzerlöse (Mio. €) 103,5 102,2 1,2 Marktbewertung Renditeimmobilien (Mio. €) 113,0 67,9 66,5 EBT (Mio. €) 139,4 95,9 45,3 Konzern-Jahresergebnis (Mio. €) 112,0 80,0 40,1 Funds from Operations I (Mio. €) 30,8 29,6 3,9 FFO I/Aktie (unverwässert) (€) 0,39 0,37 Konzern-Bilanz (zum 31.12.) Aktiva Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (Mio. €) 1.423,2 1.331,1 6,9 Passiva Eigenkapital (Mio. €) 972,7 830,2 17,2 Eigenkapitalquote (%) 64,5 59,3 5,2 PP Langfristiges Fremdkapital (Mio. €) 308,4 499,6 - 38,3 Bilanzsumme (Mio. €) 1.507,1 1.400,3 7,6 EPRA NRV (Mio. €) 1.112,1 922,3 11,4 EPRA NRV/Aktie (unverwässert) (€) 13,97 11,59 11,4 LTV (%) 24,8 31,1 - 6,3 PP Portfolio (als Finanzinvestition gehaltene

Immobilien zum 31.12.) Veränd. absolut Zahl der Einheiten 16.813 17.582 -769 - davon Wohneinheiten 16.642 17.355 -713 - davon Gewerbeeinheiten 171 227 -56 Kontakt:

Dr. Rolf-Dieter Grass

E-Mail: info@westgrund.de

Telefon: +49 30 39 80 18 160

Fax: +49 30 39 80 18 199







