Am Mittwoch findet die Hauptversammlung von Daimler statt. CEO Ola Källenius und sein Team haben in den letzten Monaten den Anlegern gute News am laufenden Band präsentiert. Die Abspaltung der Bus- und Brummi-Sparte, starke Verkaufszahlen und die Factory56…Dennoch: Daimler muss noch einen Gang zulegen. Der Premium-Hersteller hat mehr Speed und Kreativität nötig. um nicht bei wichtigen Themen wie Elektromobilität, Software und Autonomes Fahren hinter die starken Newcomer Nio, Xpeng, AIways oder Lucid ...

