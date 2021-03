Gestern konnten alle die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertels einsehen. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,380 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,260 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1133,57 % im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 345,4 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 28,0 Mio. EUR in den Büchern gestanden.



Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,850 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 344,18 % gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 108,59 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 482,33 Mio. EUR ausgewiesen.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Kennen Sie schon das Free TV-Angebot von Bernecker TV? Abonnieren Sie kostenlos den YouTube-Kanal von Bernecker TV unter: www.youtube.com/BerneckerTV

BIONTECH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de