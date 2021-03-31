The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.03.2021
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.03.2021
ISIN Name
DE000A2GS567 PAION AG BZR
DE000LB0WV64 LBBW EOAN BOANL SZ P14/21
DE000LB0Y8E6 LBBW TKA BOA SZ 14/21
DE000LB0Y8D8 LBBW LHA BOA SZ 14/21
DE000LB0Z0F9 LBBW BOA PF 14/21
DE000LB0Y8G1 LBBW BOA PF 14/21
DE000LB0Z028 LBBW ARRB BOA SZ 14/21
DE000LB0Z044 LBBW CEC BOA SZ P 14/21
DE000LB0Z036 LBBW LHA BOA SZ 14/21
DE000LB00B78 LBBW BOA PF 14/21
DE000LB0R041 LBBW BAS SYNTHIA 13/21
DE000EH1ACA0 COBA MTH E2372
CH0262888933 VP BANK AG 15-21
DE000DK0EQT0 DEKA IHS MTN S 7420
DE000DK0CDK1 DEKA STUFENZINS 14/21
DE000LB0WGL1 LBBW BMW BONANL 14/21
DE000LB0WAH2 LBBW ALV BOANL SZ P14/21
XS1383922876 SAPPI PAP.HLDG 16/23 REGS
DE000DG4UAG5 DZ BANK IS.A748
USU4328RAH76 HILT.DOM.OP.21/32 REGS
XS0867620725 STE GENERALE 14/UN.FLRMTN
DE000A1H3F87 SOLAR8 ENERGY AG 11/21
XS0614401197 SKAND.ENSK. 11/21 MTN
US55608YAA38 MACQUARIE BK 11/21 MTN
US89114QBG29 TORONTO-DOM. BK 16/21 MTN
AU3CB0224509 AMP C.I.-AMP C.W.2021 MTN
US89114QBH02 TORONTO-DOM. BK 16/21 FLR
DE000BLB3RZ6 BAY.LDSBK.IS.15/21
DE0009784801 G+W-EURO RENTENTREND- FDS
ID1000114101 ASTRINDO NUSANTAR.I.RP100
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.03.2021
ISIN Name
DE000A2GS567 PAION AG BZR
DE000LB0WV64 LBBW EOAN BOANL SZ P14/21
DE000LB0Y8E6 LBBW TKA BOA SZ 14/21
DE000LB0Y8D8 LBBW LHA BOA SZ 14/21
DE000LB0Z0F9 LBBW BOA PF 14/21
DE000LB0Y8G1 LBBW BOA PF 14/21
DE000LB0Z028 LBBW ARRB BOA SZ 14/21
DE000LB0Z044 LBBW CEC BOA SZ P 14/21
DE000LB0Z036 LBBW LHA BOA SZ 14/21
DE000LB00B78 LBBW BOA PF 14/21
DE000LB0R041 LBBW BAS SYNTHIA 13/21
DE000EH1ACA0 COBA MTH E2372
CH0262888933 VP BANK AG 15-21
DE000DK0EQT0 DEKA IHS MTN S 7420
DE000DK0CDK1 DEKA STUFENZINS 14/21
DE000LB0WGL1 LBBW BMW BONANL 14/21
DE000LB0WAH2 LBBW ALV BOANL SZ P14/21
XS1383922876 SAPPI PAP.HLDG 16/23 REGS
DE000DG4UAG5 DZ BANK IS.A748
USU4328RAH76 HILT.DOM.OP.21/32 REGS
XS0867620725 STE GENERALE 14/UN.FLRMTN
DE000A1H3F87 SOLAR8 ENERGY AG 11/21
XS0614401197 SKAND.ENSK. 11/21 MTN
US55608YAA38 MACQUARIE BK 11/21 MTN
US89114QBG29 TORONTO-DOM. BK 16/21 MTN
AU3CB0224509 AMP C.I.-AMP C.W.2021 MTN
US89114QBH02 TORONTO-DOM. BK 16/21 FLR
DE000BLB3RZ6 BAY.LDSBK.IS.15/21
DE0009784801 G+W-EURO RENTENTREND- FDS
ID1000114101 ASTRINDO NUSANTAR.I.RP100
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