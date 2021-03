The following instruments on XETRA do have their first trading 31.03.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.03.2021Aktien1 KYG5410P1000 Leading Holdings Group Ltd.2 DK0061414471 DecideAct A/S3 CA37989H1091 Glow Lifetech Corp.4 DE000A0H1GY2 MARNA Beteiligungen AG5 SE0015658364 Pierce Group AB6 SE0010245373 Qiiwi Games AB7 US8163072015 SelectQuote Inc.8 SE0004899474 Spago Nanomedical AB9 SE0013512464 Idun Industrier AB10 LU2314763264 Arrival Group S.A.11 US33835G1067 Fix Price Group Ltd.12 CA53946V1076 Lobe Sciences Ltd.13 FR0013452281 Agripower France S.A.14 PLAMBRA00013 Ambra S.A.15 PLBOS0000019 Bank Ochrony Srodowiska [BOS] S.A.16 US06279J1097 Bank of Ireland Group PLC17 PLBUDMX00013 Budimex S.A.18 CA18913C1014 Cloud Nine Web3 Technologies Inc.19 PLERBUD00012 Erbud S.A.20 PLGPPIK00011 Figene Capital S.A.21 PLDEBCA00016 Firma Oponiarska Debica S.A.22 SE0011643410 Imsys AB23 PLLENTX00010 Lentex S.A.24 US68236H2040 Ondas Holdings Inc.25 PLPKBEX00072 Poznanska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.26 GB0008475088 Robert Walters PLC27 PLSTLSK00016 Sanok Rubber Company S.A.28 PLSELNA00010 Selena FM S.A.29 US92858V1017 Vizio Holding Corp.30 DK0061278355 WindowMaster International A/S31 PLKGNRC00015 Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich Kogeneracja S.A.32 PLZEPAK00012 Zespól Elektrowni Patnów-Adamów-Konin S.A.33 CA66979W8429 Nouveau Monde Graphite Inc.Anleihen/ETF/ETP1 XS2327298217 LSEG Netherlands B.V.2 DE000A3H25Q2 Deutsche Wohnen SE3 DE000A3H25P4 Deutsche Wohnen SE4 CH0593893958 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG5 XS2325699994 Cidron Aida Finco S.à r.l.6 FR0014002RQ0 CNP Assurances S.A.7 US26442CBC73 Duke Energy Carolinas LLC8 US26442CBB90 Duke Energy Carolinas LLC9 XS2317332562 Onward Homes Ltd.10 CH0591979619 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG11 XS2269194499 Powerchina Roadbridge Group (British Virgin Islands) Ltd.12 XS2325700164 Cidron Aida Finco S.à r.l.13 USV4819LAA09 India Green Power Holdings14 XS2327299298 LSEG Netherlands B.V.15 USU5521TAJ17 MSCI Inc.16 XS2326563280 Nordic Investment Bank17 XS2321663473 Scottish Hydro-Electric Transmission PLC18 DE000CB0HR43 Commerzbank AG19 XS2326505240 Kirk Beauty SUN GmbH20 DE000HLB21Z8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 US548661EB92 Lowe's Companies Inc.22 US548661EA10 Lowe's Companies Inc.23 XS2327299884 LSEG Netherlands B.V.24 IE00B6TQLL84 iShares J.P. Morgan € EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)25 IE00BN4Q0L55 UBS (Irl) ETF plc - MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc26 IE00BN4Q0933 UBS (Irl) ETF plc - MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc27 IE00BN4Q0X77 UBS (Irl) ETF plc - MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc28 IE00BN4Q0602 UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc29 IE00BN4Q0370 UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc30 IE00BMDH1538 VanEck Vectors Hydrogen Economy UCITS ETF - USD A31 DE000A3GPSP7 VanEck Vectors Ethereum ETN (VETH)