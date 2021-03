DGAP-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Energiekontor mit starkem Jahresergebnis 2020



31.03.2021 / 07:30

- Umsatz, EBT und Konzernergebnis in 2020 sehr deutlich gesteigert - Projektpipeline stark gewachsen - Dividendenvorschlag: EUR 0,80 - Optimistischer Ausblick Energiekontor blickt auf ein operativ sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2020 zurück. Alle wesentlichen Konzernkennzahlen konnten deutlich gesteigert werden. Die Umsatzerlöse stiegen auf rund € 135,1 Mio. (2019: € 63,7 Mio.), das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) auf rund € 31,3 Mio. (2019: € 0,8 Mio.) und das Konzernjahresergebnis auf € 20,4 Mio. (2019: € 0,2 Mio.). In 2020 konnten zwei Windparks und vier Solarparks mit einer kumulierten Leistung von 44 MW in Betrieb genommen werden. Alle diese vier Wind- und Solarparks wurden an Investoren verkauft. Mit dem Abschluss weiterer PPA (Stromabnahmeverträge) wurde Energiekontor erneut seiner Pionierrolle in diesem Bereich gerecht. Mit dem französischen Stromversorger ENGIE wurde ein PPA für einen von Energiekontor geplanten Solarpark über 41,5 MW in Mecklenburg-Vorpommern abgeschlossen und mit Welsh Water ein PPA für ein 4,5 MW Windparkprojekt in Wales. Für sieben Windparks und einen Solarpark mit einer Gesamtleistung von rund 90 MW wurde im abgelaufenen Jahr der Financial Close erreicht. Diese Projekte sollen planmäßig Ende 2021/Anfang 2022 in Betrieb genommen werden. Im Rahmen der Ausschreibungen der Bundesnetzagentur in 2020 war Energiekontor sehr erfolgreich und hat in Summe für 117,5 MW Zuschläge (Wind & Solar) erhalten. Insgesamt verzeichnete Energiekontor sehr große Fortschritte beim Ausbau und der Entwicklung der Projektpipeline. Trotz Corona und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen wurde die Pipeline stark ausgebaut. Dies gilt sowohl für die etablierten Märkte Deutschland und Großbritannien (mit der Schwerpunktregion Schottland) als auch für die neueren Märkte Frankreich und USA. Insgesamt konnte die Projektpipeline zwischenzeitlich auf ca. 6.000 MW vergrößert werden. Dividendenvorschlag: EUR 0,80

Angesichts des positiven Verlaufs des Geschäftsjahres 2020 planen Aufsichtsrat und Vorstand der Hauptversammlung am 20. Mai 2021 einen Dividendenvorschlag von € 0,80 pro Aktie zu unterbreiten. Erfreuliche Aussichten

Aufgrund der gut gefüllten Projektpipeline und den verzeichneten Fortschritten bei den Projekten ist der Vorstand optimistisch, dass im laufenden Geschäftsjahr weiteres Ergebniswachstum generiert werden kann. Aus heutiger Sicht wird mit einem Wachstum von 10-20% gerechnet. Geschäftsbericht 2020

Der Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2020 wurde heute veröffentlicht. Er kann auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte heruntergeladen werden.



