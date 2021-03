Welche Themen sind am Mittwochmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Impfstoff AstraZeneca nur soll in Deutschland noch für Menschen ab 60 Jahren uneingeschränkt eingesetzt werden, Volkswagen hat mit einem Marketing-Gag für Aufmerksamkeit in den USA gesorgt und die US-Großbank Wells Fargo hat nach eigenen Angaben durch die...

Den vollständigen Artikel lesen ...