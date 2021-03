- Philippe, ihr hattet eine sehr wichtige News diese Woche. Kannst du uns die Highlights dieser News kurz präsentieren? - Diese 2 Mio. Unzen Ressource - wie tief gehen die? - Was ist nun die Strategie? Ressourcenwachstum oder eher das Projekt in Produktion bringen? - Agnico hat einen hohen Unternehmensanteil. Ist das ein natürlicher Partner für euch? - Ihr habt 10,9 Mio. CA$ in Cash, reicht das für die PEA? - Wo liegt das zweite Projekt genau, wo ihr die Ressource erweitern wollt? - Das heißt, wir bekommen in diesem Jahr den Newsflow vom Benoist (Bohrprogramm) und vom Chimo (PEA)? - Was ist die übergeordnete Strategie? Ihr habt mehrerer Projekte, die sehr gutes Potential für Multi-Millionen Unzen haben. Wollt ihr die einzelnen Projekte verkaufen oder sucht ihr einen Partner? - Wann habt ihr diese Projekte alle akquiriert? - Zu welchem Preis wurde das letzte Privat Placement ausgegeben? - Was könnten die wichtigsten 3 News in den nächsten Monaten sein? - Was ist das durchschnittliche Gehalt des neuen Benoist Projekts? ... Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 25. März 2021 aufgezeichnet. Zum Zeitpunkt des Interviews und der Veröffentlichung am 29.3.2021 besitze ich keine Aktien des Unternehmens. Wir haben für dieses Interview keine Vergütung erhalten. Kurs auf Ihr Joachim Brunner