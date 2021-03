Der Handel in Asien leidet heute unter Abgaben, trotz ausgezeichneter Wirtschaftsdaten aus China. Positiv setzt sich dagegen Australien ab. Die Börse in Sidney kann sich heute sehr stark entwickeln. Die Futures präsentieren sich im frühen Handel sehr verhalten. Vor Eröffnung der europäischen Vorbörse liegt der DAX-Future mit -0,08 % leicht im Minus bei 14.984 Punkten. Der S&P 500 Future ist unverändert bei 3.947 Punkten und der Nasdaq-Future wird bei 12.874 Punkten gesehen.Anzeige:Frankfurt feierte am Dienstag das neue Allzeithoch beim DAX. Der Blue Chip Index konnte zum ersten Mal in seiner Geschichte über die Marke von 15.000 Punkten steigen und schloss am Ende 1,29 % höher bei 15.008,61 Punkten. Auch der SDAX entwickelte sich sehr stark. Der Index der Small Caps stieg um 1,38 % auf 15.502,82 Punkte. Der MDAX verbesserte sich um 0,85 % auf 31.727,97 Punkte. Einzig und allein der TecDAX gab ab und sank um -0,11 % auf 3.364,94 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...