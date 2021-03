Damit bestätigten die Chinesen Gerüchte, wonach man einer neuen hauseigenen Sparte Premium-Elektrofahrzeuge für den chinesischen Markt entwickeln will. Der Einstieg in den E-Auto-Markt ist riskant, das neue Projekt wird von CEO Lei Jun geführt und anfänglich mit 1,3 Mrd. € Investitionskapital ausgestattet. Über die kommenden 10 Jahre wird der gesamte Investitionsaufwand auf dann rund 8,5 Mrd. € veranschlagt. Das Umfeld gerade in China ist aber hart umkämpft: Neben TESLA und diverser chinesischer Start-ups sind auch globale Autoriesen wie VW, GM und TOYOTA sehr aktiv, was für XIAOMI das Erreichen der Profitabilitätsschwelle schwer machen wird. Dennoch: Nach der Korrektur um fast 40 % ist die Aktie einen Blick wert.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

XIAOMI-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de