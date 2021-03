Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - - MAXhub Coworking: Hybrides Arbeitsmodell mit Arbeitsplätzen vor Ort sowie Work At Home- Über neue 1.000 Stellen und Serviceleistungen in 24 SprachenDie Sitel Group, einer der Weltmarktführer für Customer Experience (CX) Lösungen, weitet das Geschäftsfeld in Griechenland aus und eröffnet ihren ersten Contact Center in Athen. Im Laufe dieses Jahres werden dort über 1.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Mit der Expansion innerhalb Europas und einem Serviceangebot in noch mehr Sprachen trägt die Sitel Group dem wachsenden Kundenstamm Rechnung.Maxhub Coworking: Hybrides ArbeitsmodellDie Sitel Group bietet in Athen ein hybrides Arbeitsmodell an. Es kann sowohl im Homeoffice, als auch vor Ort gearbeitet werden.Für die Arbeit vor Ort steht der 6.000 Quadratmeter große MAXhub zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein Coworking-Büro mit 550 Arbeitsplätzen, das einerseits die Mitarbeiter nutzen können, die fest vor Ort beschäftigt sind. Andererseits bietet der MAXhub den Homeoffice Mitarbeitern die Möglichkeit, sich bei Bedarf live zu treffen und an Trainings teilzunehmen. Zudem mit dabei: Fitness-Studio, Socialising-Ecken und ein Kinderbereich (jeweils auch für die Familien der Mitarbeiter zugänglich - ebenso wie Stationen mit PCs), Cafeteria und Trainingsräume. Der gesamte MAXhub entspricht den aktuellen COVID-19 Hygienebestimmungen.Der MAXhub ist die physikalische Erweiterung der Sitel® MAX (My Associate Experience) Community, in der sich alle Mitarbeiter weltweit und egal, ob sie von zuhause oder vor Ort arbeiten, austauschen können.Sitel at HomeDie Sitel Group setzt ihr Work At Home Modell bereits seit über acht Jahren weltweit erfolgreich für seine Kunden ein. Die Corona-Krise hat dieser Arbeitsform einen zusätzlichen Schub verpasst, sodass heute fast 40.000 Mitarbeiter über den gesamten Globus verteilt von zuhause aus tätig sind. Alleine in Deutschland arbeiten 73% des Teams im Homeoffice.Maximale Flexibilität, hohe Mitarbeiterzufriedenheit"Wir freuen uns, unser erstes Contact Center in Griechenland zu eröffnen. Ganz besonders stolz sind wir darauf, dass es ein MAXhub ist, der dem Team dank hybrider Arbeitsmöglichkeiten mehr Flexibilität und ein besseres Miteinander ermöglicht", sagt Olivier Camino, Global COO & Mit-Gründer der Sitel Group. "Den griechischen Markt zu erschließen, ist eine strategische Entscheidung mit dem Ziel, unseren Kunden von Athen aus mehrsprachige Serviceleistungen zu bieten - vor allem für den deutschen und nordeuropäischen Markt. Der MAXhub steht für unseren Anspruch, dem Team eine moderne Arbeitsatmosphäre zu bieten. Dies schafft die Basis für eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit - ein wichtiger Schlüssel zum Geschäftserfolg."Förderung ortsansässiger Kandidaten"Der Markteintritt in Griechenland ist für uns ein wichtiger Schritt und verbessert unsere aktuelle Präsenz und Skalierbarkeit um 50%", ergänzt Benedita Miranda, General Manager der Sitel Group für Portugal & Griechenland. "Wir werden von Athen aus Serviceleistungen in 24 Sprachen anbieten, unter anderem auf Deutsch, Englisch, Griechisch, Dänisch und Norwegisch. Dabei stellen wir bevorzugt ortsansässige Mitarbeiter mit Griechisch als Muttersprache an, um der angespannten Arbeitsmarktsituation vor Ort entgegenzuwirken."Interessierte können sich unter jobs.sitel.combewerben. Weitere Informationen zur Sitel Group finden sich unter sitel.com/de.Über die Sitel GroupDie Sitel Group ist einer der Weltmarktführer in den Bereichen Business Process Outsourcing (BPO) sowie Customer Experience (CX) Management. Mit umfangreichen Produkten und Lösungen deckt die Sitel Group jeden einzelnen Berührungspunkt der Customer Journey ab und adressiert große Konzerne und Fortune 500 Unternehmen gleichermaßen wie Start-up Unternehmen aus der Region.Mit weltweit 90.000 Mitarbeitern, die im Home Office, in Contact Centern und innerhalb des MAXhubs arbeiten, liefert die Sitel Group exzellente Kundenservice-Lösungen. In mehr als 50 Sprachen finden täglich über 4,5 Millionen Interaktionen mit Kunden statt - und dies über sämtliche Kanäle, mit einem besonderen Schwerpunkt auf digitale Service-Angebote. Mit globaler Präsenz und lokaler Stärke sowie neuesten Technologien bedient das Unternehmen branchenübergreifend internationale und nationale Kunden aus dem B2B- und B2C-Segment. Der Fokus liegt dabei auf einer maßgeschneiderten, kundenorientierten Beratung.EXP+, die Enterprise Experience Plattform der Sitel Group, ist eine flexible Lösung, die komplett cloudfähig ist. Sie vereinfacht End-to-End-Prozesse für Kundenservice-Lösungen maßgeblich und sorgt zugleich für eine erhöhte Effizienz und eine verbesserte Kundenzufriedenheit.Durch die Kombination aus über 35 Jahren Erfahrung, einem leidenschaftlichen Team und innovativen Technologien sowie digitalen Lösungen, einschließlich Self-Service, künstlicher Intelligenz (KI), Automatisierung und Datenanalyse, unterstützt Sitel seine Kunden, neue Absatzpotenziale zu erschließen und ihren Umsatz zu steigern - ganz nach dem Motto Create Connection. Value Conversation.Weitere Informationen finden Sie unter www.sitel.com/de sowie auf dem Sitel Blog, auf Twitter und auf LinkedIn.