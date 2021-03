DGAP-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Vectron Systems AG: Vectron-Beteiligung bonVito steigert 2020 trotz Corona den Gewinn



31.03.2021

bonVito ist ein cloudbasiertes Kundenbindungssystem, welches in Verbindung mit den Vectron-Kassensystemen ein breites Spektrum an Funktionen wie z. B. Kundenkarten, Stempelhefte, Punktesammeln etc. bietet. Da einige dieser Services transaktionsbasiert abgerechnet werden, hatte der monatelange Lockdown vieler Betreiber einen negativen Einfluss auf die Umsätze. Allerdings konnte die Anzahl der teilnehmenden Filialen weiter gesteigert werden, sodass der Umsatz im Jahr 2020 mit rund EUR 2,85 Mio. nahezu gehalten werden konnte (2019: EUR 2,95 Mio.). Gleichzeitig verbesserte sich das operative Ergebnis (EBITDA) um 4,4 Prozent auf TEUR 661,5, während sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit um 7,0 Prozent auf TEUR 575,3 erhöhte.



Mit diesem Gewinn hat bonVito im Geschäftsjahr 2020 endgültig alle steuerlichen Verlustvorträge aus der Aufbauphase der Vergangenheit aufgebraucht. Die Nutzung dieser Verlustvorträge war ein wesentlicher Grund, weshalb bonVito noch als separate Gesellschaft geführt und nicht mit Vectron verschmolzen wurde. Dieser Schritt ist nun für das laufende Geschäftsjahres 2021 geplant, was zu einer Konsolidierung der Zahlen beider Gesellschaften führt.



Ein gemeinsames Angebot von Kasse und entsprechenden Kundenbindungssystemen wird zunehmend wichtiger. Erst im Dezember des vergangenen Jahres konnte ein Großauftrag mit einer der größten deutschen Bäckereiketten, der von Allwörden Gruppe, über eine umfangreiche Erneuerung der Kassenflotte inklusive des Kundenbindungssystems von bonVito geschlossen werden. Dieser Auftrag wird sich in den Zahlen für das laufende Jahr niederschlagen.





Über Vectron:

Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de.







Kontakt:

Vectron Systems AG

Tobias Meister

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

phone +49 (0) 2983 908121

mobile +49 (0) 170 2939080

fax +49 (0)251 2856-560

