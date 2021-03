Denodo Standard nutzt die Leistungsfähigkeit der Datenvirtualisierung und beschleunigt die Zeit bis zur Datenerfassung mit einer Schnellstart-Datenintegrationslösung, die auf führenden Cloud-Marktplätzen verfügbar ist

Denodo, der führende Anbieter von Datenvirtualisierung, gab heute Denodo Standard bekannt, eine neue Datenintegrationslösung, die auf führenden Cloud-Marktplätzen verfügbar ist. Das neue Angebot nutzt die moderne Datenvirtualisierungs-Engine von Denodo, um überlegene Leistung und Produktivität zu erzielen und Echtzeitanalysen und Datendienste zu ermöglichen, ohne die Daten in ein anderes Repository zu replizieren. Denodo Standard verringert die Hindernisse für den Beginn der Datenintegration, indem Unternehmen die Möglichkeit haben, diese direkt auf dem Cloud-Marktplatz ihrer Wahl zu erwerben AWS, Microsoft Azure und Google Cloud Platform. Die Automatisierung der Cloud-Infrastruktur und die stundenweise flexible Preisgestaltung ermöglichen es sowohl Unternehmen als auch kleinen und mittleren Unternehmen, sie ohne großen Zeit- und Ressourcenaufwand schnell bereitzustellen.

Klicken Sie hier, um eine kostenlose Testversion von Denodo Standard unter AWS, Azure oder Google Cloud zu starten.

Denodo Standard bietet alle Funktionen, um Datenintegrationsprojekte schnell in die Produktion zu bringen. Mit einer intuitiven Web-Benutzeroberfläche mit einem leistungsstarken No-Code/Low-Code-Daten-Design-Studio, das durch Vorschläge mit KI-Unterstützung ergänzt wird. Darüber hinaus bietet Denodo Standard die Möglichkeit, aus über 150 sofort einsatzbereiten Anschlüssen für verschiedene Datenquellen zu wählen. Mit dieser Lösung können Bürgerintegratoren eine Verbindung zu Cloud-Data-Warehouses, Data Lakes und SaaS-Anwendungen herstellen und die Daten aus diesen unterschiedlichen Quellen zu einer einheitlichen Ansicht kombinieren, die von Geschäftsbenutzern über Dashboards und Berichte oder von Entwicklern über APIs verwendet werden kann. Die moderne Datenvirtualisierung von Denodo stellt eine direkte Verbindung zu Datenquellen her, in denen sich die Daten befinden, und bietet eine effiziente Möglichkeit, die integrierten Daten sicher verfügbar zu machen, ohne dass die Daten in einem zusätzlichen Repository gesammelt werden müssen.

Zu den wichtigsten Funktionen von Denodo Standard gehören:

Hochleistungsfähige Datenvirtualisierungs-Engine zur Integration und Bereitstellung von Daten in Echtzeit.

Moderne, einheitliche Web-Benutzeroberfläche mit SSO (Single Sign On).

Integriertes Apache-Zeppelin-basiertes Data Science-Notebook.

Assistentgesteuertes visuelles No-Code/Low-Code-Designstudio mit automatischen Vorschlägen und automatischer Vervollständigung.

Null-Code-Erstellung von virtuellen Modellen, um Daten aus jeder Quelle für jeden Verbraucher viel schneller verfügbar zu machen.

No-Code-Erstellung von Daten-APIs: GraphQL, REST, OData mit OAuth-, SAML- und Open API-Unterstützung.

Rich Cloud-Konnektivität, einschließlich: Amazon Redshift, Azure Synapse Analytics, Databricks Delta, Google BigQuery, Cloud-Datenspeicher wie AWS S3, Azure Data Lake Storage sowie Google Cloud Storage- und SaaS-Apps wie Salesforce, Marketo und Google Analytics.

Unternehmen, die zusätzliche Datenverwaltungsfunktionen benötigen, wie z. B. den Datenkatalog für maschinelles Lernen, können ihre Lösung nahtlos auf die Denodo-Plattform aktualisieren und ihre Datenintegrationsschicht zu einer erweiterten logischen Datenstruktur erweitern.

Forrester VP, Principal Analyst und Autor von The Forrester Wave: Enterprise Data Fabric, Q2 2020, Noel Yuhanna schrieb: "Die Data-Fabric-Lösung von Denodo integriert wichtige Datenverwaltungskomponenten, einschließlich Datenintegration, Datenaufnahme, Datenumwandlung, Data Governance und Sicherheit, um neue und aufkommende Anwendungsfälle zu unterstützen, darunter "Customers 360"-, Echtzeit- und On-Demand-Analysen, IoT-Analysen und Self-Service-Analysen. Außerdem werden die KI- und ML-Fähigkeiten von Denodo sowie die Automatisierung über die Data Fabric-Komponenten hinweg immer weiter verbessert."

Klicken Sie hier, um die Unterschiede zwischen den Denodo Standard- und den Denodo Platform-Funktionen zu verstehen.

"Das Ziel von Denodo Standard ist es, Unternehmen jeder Größe zu ermöglichen, den Wert ihrer Datenbestände schneller und mit geringerem Kosten- und Ressourceneinsatz freizuschalten. Durch die Nutzung der Automatisierung der Cloud-Infrastruktur, der nutzungsbasierten Preisgestaltung und der kostenlosen Testversionen auf den Cloud-Marktplätzen haben wir die Hindernisse für die Verwendung von Denodo für die Datenintegration gesenkt", sagte Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. "Wir freuen uns, noch mehr Unternehmen, insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen, den Wert der Datenvirtualisierung näher bringen zu können. Wir gehen davon aus, dass viele von ihnen über ihre anfängliche Verwendung hinaus schnell auf die Funktionen der logischen Datenstruktur des Unternehmens umsteigen werden, sobald sie die Vorteile und den schnellen ROI erkannt haben, den Denodo bietet."

