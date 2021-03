Eindhoven (ots) - CEO Frank Verhage: "Aktien, die den Namen SALD tragen, kommen nicht von uns"Die niederländische Technologiefirma SALD BV (Eindhoven) hat noch keine Aktien emittiert und plant auch vorläufig keine Herausgabe von Aktien. Von anderer Seite angebotene Aktien mit dem Namen "SALD" haben keinen Bezug zur SALD BV. "Derzeit im Angebot oder Umlauf befindliche Aktien, die den Namen SALD tragen, kommen nicht von uns", warnt Frank Verhage, CEO der SALD BV, vor Missverständnissen oder gar Anlegerbetrug.Der Firmenname steht für "Spatial Atomic Layer Deposition" (SALD) und bezeichnet ein Verfahren, atomdünne Schichten aufzutragen. Durch das Aufbringen mehrerer Schichten übereinander aus unterschiedlichen Substanzen, die kontrollierte chemische Reaktionen eingehen, lassen sich Eigenschaften erzeugen, die in zahlreichen Branchen grundlegende Fortschritt mit sich bringen. Das industrielle Einsatzspektrum erstreckt sich von der Chipfertigung über Batteriezellen, Solarpanels, Textilien und Medizinprodukte bis hin zu hauchdünnen reißfesten Folien für Verpackungen in der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie.Aufgrund des hohen Potenzials der SALD-Technologie interessierten sich institutionelle und private Anleger seit Monaten für eine Beteiligung an der SALD BV. "Wir sagen Bescheid, wenn es soweit ist, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es kein Aktienangebot von uns", stellt CEO Frank Verhage klar.SALD (www.spatialald.com) hat mit "Spatial Atomic Layer Deposition" ein weltweit einzigartiges, patentiertes Verfahren entwickelt, im industriellen Maßstab Beschichtungen aufzutragen, die so dünn sind wie ein einziges Atom. Diese Atombeschichtungen werden ganze Industrien revolutionieren, darunter die Herstellung von Batteriezellen für Autos und Smart Devices, die Textilwirtschaft/Mode und die Solarenergiebranche.Pressekontakt:Weitere Informationen:SALD BV, PO Box 520, 5600 AM Eindhoven, The Netherlands,Web: www.spatialald.com, E-Mail: info@spatialald.com,Tel: +31 40 23 80 500,Kontakt: Lonneke van Wel,Tel. +31 40 238 05 00, E-Mail: lonneke.vanwel@spatialald.comPR-Agentur: euromarcom public relations,Tel. +49611-973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.de, www.facebook.com/euromarcom (like if youlike-:)Original-Content von: SALD BV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148814/4878169