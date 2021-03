Auch wenn sein Name einschüchternd sein mag, ist ein Special Purpose Acquisition Company (SPAC) nur ein anderer Prozess, mit dem ein Unternehmen an die Börse geht. Spac's sind derzeit in aller Munde und der neue Trend, besonders in den USA. Wir stellen eine ausführliche Einschätzung und Erklärung der eToro-Experten vor. Bei eToro könnt ihr viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...