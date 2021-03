Der Roboterwagen-Entwickler Aurora hat sich einen weiteren namhaften Partner aus der Autobranche gesichert. Volvo wird bei selbstfahrenden Lastwagen auf Technik des Startups aus dem Silicon Valley setzen, Beide Unternehmen kündigten ihre Zusammenarbeit am Dienstag an, nannten jedoch keinen Zeitpunkt für eine Markteinführung. Aurora wurde von einer Art Dream Team der Branche gegründet: Chris Urmson war Chefentwickler bei Googles Roboterwagen-Projekt, Sterling Anderson verantwortete einst das "Autopilot"-Fahrassistenzsystem bei Tesla. In das Startup investierte unter anderem Amazon. Zum Konzept von ...

