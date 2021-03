Hannover (www.anleihencheck.de) - Bei den deutschen Staatsanleihen stieg die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bis auf minus 0,26%, so die Analysten der Nord LB.Der einjährige Höchststand von Ende Februar komme damit wieder in Reichweite. Das Thema Inflation werde an den Märkten präsenter.Am US-Anleihemarkt würden die Zinsen spürbar anziehen. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen sei in der Spitze bis auf 1,77% und damit auf den höchsten Stand seit Anfang 2020 geklettert. (31.03.2021/alc/a/a) ...

