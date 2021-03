Eine Regierungsbeteiligung der Linkspartei nach der Bundestagswahl im Herbst ist nicht ausgeschlossen. Mit welchen Forderungen sie in den Wahlkampf zieht, lässt Rückschlüsse zu, was auf die Vermittler unter Grün-Rot-Rot zukommen könnte. Und auch für Eigenheimbesitzer könnten sich drastische Änderungen ergeben. Die Grünen haben vor Kurzem ihren Programmentwurf vorgestellt, mit dem sie in den Bundestagswahlkampf 2021 ziehen wollen (AssCompact berichtete). Eine weitere Partei aus dem linken Spektrum ...

