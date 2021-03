St. Gallen (awp) - Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) hat Patrick Caspar in die Geschäftsleitung berufen. Er wird per 1. April die Leitung des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenkunden übernehmen, wie die SZKB am Mittwoch mitteilte. Er folgt auf Lukas Camenzind, der bekanntlich die Bank auf eigenen Wunsch verlässt. Caspar ...

