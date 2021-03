München (ots) - An Karfreitag, den 2. April beginnt für TKKG ein so noch nicht dagewesenes Mitmach-Abenteuer für die ganze Familie. Los geht's mit dem Hörspiel "TKKG - Das verfluchte Osterei", das exklusiv bei Amazon Music erscheint. Der besondere Clou: Ist das Hörspiel vorbei, beginnt die erste interaktive WhatsApp Rätseljagd mit TKKG. Die Detektivbande braucht die Hilfe der Hörer*in, um den Fall in Echtzeit gemeinsam zu lösen! In einer gemeinsamen, privaten WhatsApp-Gruppe, in der auch die vier berühmten Detektive Mitglieder sind, wird man Teil des TKKG X Teams, tauscht Hinweise aus und löst die mysteriösen Rätsel. Alle Infos zum großen intermedialen TKKG Oster-Abenteuer von EUROPA und Amazon Music, wie man mitmachen kann und auf Eier- bzw. Rätseljagd geht, gibt es auf tkkg.de oder direkt bei amazon.de/tkkgWie wäre es, einmal selbst Detektiv zu sein? Nicht als einsamer Schnüffler, sondern als Teil des beliebtesten Detektiv-Quartetts: TKKG. Tim, Karl, Klößchen, Gaby und Hund Oskar benötigen über Ostern die Hilfe ihrer Hörer*innen. Denn bei ihrem neuen Fall "TKKG - Das verfluchte Osterei" kommen sie einfach nicht mehr weiter. Alles beginnt mit einem Ausflug auf Burg Klippenstein, wo sie Professorin Moosbach für ein Geschichtsprojekt besuchen. Doch es kommt anders als geplant, und TKKG finden sich über das Wochenende allein in dem alten Gemäuer. Sie bleiben nicht lange allein, die Burg wird belagert. Eine spannende Jagd beginnt - und da kommen die Hörer*innen ins Spiel. Jede*r kann bei diesem völlig neuen, innovativen und intermedialen Abenteuer dabei sein und Teil der TKKG-Bande werden!Und so geht's:1. Ab Karfreitag, den 2. April veröffentlichen EUROPA und Amazon Music das neue Original Hörspiel "TKKG - Das verfluchte Osterei". Dieses Hörspiel ist exklusiv bei Amazon Music verfügbar. Übrigens auch über Alexa: "Alexa, spiel' das TKKG Oster-Abenteuer!"2. Danach meldet man sich bis Freitag, den 9. April für die interaktive Rätseljagd in einer privaten WhatsApp-Gruppe mit TKKG an. Die Nummer findet sich auf tkkg.de3. Die Spielphase beginnt am 9. April und dauert 10 Tage bis zum 18. April. In dieser Zeit ist aktive Mithilfe gefordert: TKKG werden sich mehrfach in der WhatsApp-Gruppe melden. Sie schicken regelmäßig Nachrichten und Hinweise. Jeder Tag startet mit einer kurzen Hörspiel-Szene, die die Geschichte fortführt. Gemeinsam mit TKKG lösen die Teilnehmer*innen die Rätsel und ermitteln in dem Fall - interaktiv und in Echtzeit.4. Das große Finale findet am Sonntag, den 18. April statt: Auf twitch.tv/amazonmusicde startet das ultimative Escape Game für die Teilnehmer*innen. Gemeinsam mit der Community kann der TKKG-Fall gelöst werden. Es gibt auch tolle Preise zu gewinnen.Ein interaktives Erlebnis für die ganze FamilieOstern 2021 - bisher weiß noch niemand, wie sich das Fest in Zeiten der Pandemie entwickeln wird. EUROPA (Sony Music) und Amazon Music versprechen für den April ein absolut neues und innovatives Hör- und Mitmacherlebnis: einen intermedialen TKKG-Fall, bei dem die vier Ermittler*innen in den Alltag ihrer Fans treten. "TKKG - Das verfluchte Osterei" ist ein tolles interaktives Detektivabenteuer für die ganze Familie. Die Original-Hörspielsprecher Sascha Draeger (alias Tim), Manou Lubowski (Klößchen), Tobias Diakow (Karl) und Rhea Harder-Vennewald (Gaby) sind natürlich auch mit von der Partie sowie die Comedians von Badesalz in den Rollen der Schurken Ernst-Heinrich und Klaus-Manfred. Der Gruppenchat mit TKKG bietet jeden Tag neue Herausforderungen und wird die eigene Realität mit der des Hörspiels verschmelzen lassen. Die Teilnehmer*innen werden von den Sprecherstimmen sogar individuell mit Namen im WhatsApp-Chat angesprochen, um das Abenteuer so authentisch wie möglich zu gestalten. Der Wechsel von WhatsApp und seiner individuellen Kommunikation zu Twitch ermöglicht es den Fans, im großen Finale zu einem einzigartigen Gemeinschaftserlebnis zusammenzukommen.TKKG ist das Kult Hörspiel für Klein und Groß.Mit über 15 Millionen verkauften Büchern und 40 Millionen verkauften Tonträgern gehört TKKG zu den erfolgreichsten Jugendbuch- und Hörspiel-Reihen in Deutschland. Seit Serienstart 1979 hat die "TKKG-Bande" mittlerweile 217 Fälle gelöst. Die vier Freunde Tim, Karl, Klößchen, Gaby und Hund Oskar setzen sich gegen Unrecht und Verbrechen ein. Mit über eine Million Streams pro Tag ist das Kult Hörspiel ein absoluter Dauerbrenner für Klein und Groß. Egal ob im Wohn- oder im Kinderzimmer, TKKG und ihre Fälle sind ein generationenübergreifender Klassiker.Die Macher des Oster-AbenteuersDie Idee für den TKKG WhatsApp-Fall kommt von der jungen Hamburger Kreativagentur Mantikor. Gemeinsam mit den Sound- und Hörspielspezialisten German Wahnsinn und der Agentur Philipp und Keuntje als kreative Partner wurde dieses innovative Format weiterentwickelt und mit weiteren Partnern umgesetzt. In einem gemeinsamen, digitalen Creative Room wurden Geschichte sowie Rätsel entwickelt und anschließend in die verschiedenen Darstellungsformen wie Hörspiel, Textnachricht, Sprachnachricht, Bild und Video gebracht. Das große Finale im Live Escape Room bei twitch.tv/amazonmusicde ist in Kooperation mit Studierenden und Alumni des Studiengangs Game Design der Hochschule Mittweida entstanden.Mehr Infos und die genauen Anmeldeoptionen gibt es auf tkkg.de oder direkt bei amazon.de/tkkgEUROPA ist ein Label der Sony Music Entertainment Germany GmbH. Unter dem 1965 gegründeten Traditions-Label erscheinen Hörspiele, Kindermusik sowie Home Entertainment Produkte für Kinder. Dazu gehören Hörspielklassiker wie "Die drei ???", "5 Freunde" oder "Hanni und Nanni". Die Kindermusik reicht von rockig wie Heavysaurus bis traditionell wie Detlev Jöcker. Hörspiele der Serien-Charaktere bekannt aus dem TV wie 'Super Wings ' oder 'Mascha und der Bär' runden das Portfolio ab.Weiterhin hält Sony Music - Family Entertainment die Markenrechte an den Serien "TKKG", "TKKG Junior", "Teufelskicker", "Punkies", Kati & Azuro", "Hui Buh", "Der kleine Hui Buh" und "Die Fuchsbande". Ziel des Labels ist es, Unterhaltung zu bieten, die Spaß macht und der Kreativität den notwendigen Raum gibt. Die EUROPA Hörspiele zeichnen sich aus durch verteilte Rollen, viele Geräusche und Atmosphäre sowie musikalische Untermalung. Somit werden auch die jungen Hörer in die Audio-Geschichten mitgenommen. 