Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anleihen der EWU-Kernländer standen gestern erneut unter Abgabedruck und der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat seine Gewinne der Vorwoche vollständig abgegeben, so die Analysten der Helaba.Trotz der Verluste sei der Renditeanstieg in Europa im Vergleich zu den USA in den letzten Wochen weniger stark ausgefallen. Aktuell liege der 10J-Spread zwischen Treasuries und Bunds bei gut 200 BP und damit auf dem höchsten Niveau seit Ende Januar 2020. Die Aufwärtsbewegung von September letzten Jahres sei intakt. Die 10J-Peripheriespreads hätten sich zuletzt nahezu unverändert gezeigt. Mit BTPs würden die Investoren momentan eine Zusatzrendite von 96 BP gegenüber den deutschen Pendants erzielen. ...

