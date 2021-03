Die Wiener Börse ist am Mittwoch mit kleinen Gewinnen in den Handel gestartet. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 9.35 Uhr um 0,52 Prozent auf 3.189,24 Punkte. Als Stütze für die Börsen erwiesen sich im Frühhandel positive chinesische Wirtschaftsdaten. So hat sich die Stimmung in Chinas Wirtschaft im März überraschend deutlich aufgehellt. Die größten Gewinner im prime market waren Verbund mit einem ...

