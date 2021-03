Die Summe des nach ESG-Kriterien - also mit Fokus auf Umweltschutz, sozialen Belangen sowie der Unternehmensführung - verwalteten weltweiten Vermögens ist in den vergangenen Jahren rasant gestiegen, und wird in diesem Jahr weiter an Fahrt aufnehmen. Da sich Aktien aus Schwellenländern nach den langfristigen Erwartungen von J.P. Morgan Asset Management deutlich dynamischer als Aktien aus Industriestaaten entwickeln dürften, bieten diese für Anleger wichtige Anlagechancen. So ist nach Ansicht von Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...